(Di giovedì 7 marzo 2024) E’ la notte del 24 agosto del 2021 quando Nico Hozu, 34enne rumeno, viene trovato esanime davanti all’ex ristorante La Fazenda di Montale. Il giovane, colpito a sprangate, morirà un mese dopo in ospedale. Grazie a minuziosei carabinieri arrestano i suoi aguzzini, un albanese e un marocchino recentemente condannati a 30 e 21 anni di carcere per omicidio. Unmaturato nell’ambiente dello spaccio (pare che la vittima volesse uscire dal) da cui i carabinieri di Modena sono partiti per stroncare un grossodi stupefacenti su tutto il territorio modenese e. Lecondotte infatti a partire dal 2021 a seguito dell’efferato omicidio hanno portato all’alba di ieri all’esecuzione, da parte dell’Arma di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal ...

Stroncato maxi traffico di droga. Oltre 50 misure cautelari, giro d’affari per 1,2 milioni. Indagini partite da un delitto: Sospetti e intercettazioni dal 2021 dopo l’agguato davanti all’ex Fazenda nell’ambito di un regolamento di conti. Sodalizio tra varie etnie per trovare clienti: tra i luoghi di scambio Novi Sad, Parco ...ilrestodelcarlino

Pescatore 72enne trovato morto a Messina, era seminudo sulla spiaggia: minacciato di morte in passato: Un pescatore di 72 anni è stato trovato morto su una spiaggia vicino Messina. La famiglia racconta: aveva ricevuto minacce di morte ...notizie.virgilio

Malore per il pilota Ferrari Carlos Sainz nel paddock in Arabia Saudita: spagnolo rientra in hotel, come sta: Il pilota Ferrari Carlos Sainz ha accusato un malore nel paddock in Arabia Saudita, tappa della seconda gara stagionale della F1 ...notizie.virgilio