Strage del bus a Mestre | i risarcimenti della compagnia | che si rivale sul Comune

(Di giovedì 7 marzo 2024) Arrivano le proposte di risarcimento per ladel bus di. Nel disastro del 3 ottobre 2023 persero la vita 21 passeggeri, turisti residenti in un vicino campeggio, compreso l’autista. Tra i primi ad essere contattati dall‘agenzia assicurativa Allianz, di cui lacoinvolta è cliente, anche la coppia di giovani tedeschi, Nico Pierre Volkmann e Maike Annabelle Frommherz. Nell’incidente i due hanno perso la figlia di un anno e mezzo, Charlotte.Leggi anche: Scontro mortale in provincia di Taranto: 52enne perde la vita; un ferito grave Nico Pierre Volkmann e Maike Annabelle Frommherz e la piccola CharlotteL’azienda si rifarà sulAllianz è laassicuratricesocietà La Linea, proprietaria del bus precipitato. La, ...

Mestre - primi acconti per risarcire - anche se ancora in minima parte - le vittime della Strage del cavalcavia di Mestre . Li sta decidendo, in questi giorni, ... (ilgazzettino)

Festa della donna a Sant’Anna con i bozzetti per realizzare la statua dedicata alle eroine della Strage: Nella giornata internazionale della donna, domani a Sant’Anna di Stazzema, alla Fabbrica dei Diritti alle ore 15, verrà inaugurata e presentata in anteprima una mostra dei “bozzetti” realizzati dagli ...toscanaoggi

Strage del bus di Mestre: l'assicurazione paga i primi risarcimenti, ma si rivarrà sul Comune: Sconcerto a Ca' Farsetti: "Dichiarazioni incredibili in una fase in cui non sono state in alcun modo stabilite le responsabilità" ...rainews

Strage del bus, primi risarcimenti alle vittime: acconto di 300mila euro alla coppia di tedeschi che perse la figlia neonata: In arrivo i primi risarcimenti per la Strage del bus di Mestre, nella quale persero la vita 21 persone, compreso l'autista. Tra i primi a essere contattati dall'assicurazione con la ...leggo