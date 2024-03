Storia della Festa della donna tra diritti | uguaglianza | conquiste sociali e politiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) La “” è ormai da anni considerata da tutti un appuntamento dal significato speciale. Quella di "", tuttavia, non sembra propriamente la definizione più corretta: l'8 marzo, infatti, è riconosciuto ufficialmente come Giornata Internazionale, una definizione che vuole sottolinearne gli aspetti, a scapito di quelli meramente mondani. Più nello specifico, questo evento intende sottolineare l'importanzalotta per idelle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le, economiche ee portando l'attenzione su questioni come ...