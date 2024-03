Stop sclerosi multipla | campagna Aism ‘Bentornata Gardensia’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Da venerdì 8 a domenica 10 marzo 14mila volontari in 5mila piazze inviteranno ad acquistare le piante per sostenere la lotta alla malattia Con 'Bentornata Gardensia' l'Associazione italiana) porta gardenie e ortensie nelle piazze italiane per la Giornata internazionale della donna. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo, 14mila volontari in