Stop alla sanatoria per Askatasuna | FdI blocca il “regalo” della giunta di Torino agli antagonisti

(Di giovedì 7 marzo 2024) La regolarizzazione del centro socialenon può proseguire oltre. Lo stabilisce la nuova legge regionale sui beni comuni approvata dal Consiglio Regionale. Ad annunciarlo, in una nota, è stato l’assessore alle Politiche socialiRegione Piemonte Maurizio Marrone, firmatario del comma specifico che stabilisce che i percorsi di coprogettazione riguardanti i beni comuni “non possono riguardare beni immobili interessati da occupazione senza titolo nei cinque anni precedentistipula del relativo patto di collaborazione”. La “norma anti” approvata in Regione Piemonte “Una norma anti-– ha spiegato Marrone – nata con il preciso scopo di impedire che i percorsi relativicoprogettazione sui beni comuni possano essere strumentalizzati per concedere ...