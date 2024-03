Stop alla pioggia | qualche nuvola ma torna il sole

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 7 marzo 2024)nella giornata di oggi. A raccontarci come sarà il tempo è Tommaso Grieco del Centro Meteorologico Lombardo. Una parentesi anticiclonica accompagnerà il giovedì lombardo, offrendo spunti assolati e poche precipitazioni. Tuttavia, già a partire da domani pomeriggio, la discesa di una nuova struttura depressionaria nord-atlantica porrà le basi per un peggioramento del tempo, con piogge e rovesci che scandiranno il nostro fine settimana, accompagnati da un rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali. Tempo Previsto: nella notte ed al mattino poco nuvoloso: locali foschie e banchi di nebbia in pianura. In giornata tempo stabile e prevalentemente assolato, con nubi irregolari di passaggio. Possibili addensamenti saranno possibili sulle Prealpi orobiche, ove potrà esserci occasione per...