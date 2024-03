Star Wars | gli spot di una birra cilena inseriti nei film della trilogia originale diventano virali

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 7 marzo 2024) Negli anni '90 gliunasono statineidi, facendo impazzire la Lucase George Lucas. Una controversa campagna pubblicitaria di unache ha integrato gliin scene chiavedi, facendo infuriare lo stesso George Lucas, è diventata virale circa 20 anni dopo la prima messa in onda. "Intorno al 2003 in Cile, quando ladiiniziò ad essere trasmessa in televisione, fecero questa cosa divertente per evitare di tagliare le interruzioni ...