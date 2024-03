Star e balletti | pezzi forti della serata degli Oscar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sessantacinque ballerini accompagneranno Ryan Gosling durante l'esecuzione di I'm just Ken. Ognuno dei migliori attori verrà annunciato dai premiatiscorsa edizione e da altri quattro vincitori del passato. Sono le principali anticipazioni96/a notte, riferite in conferenza stampa dai produttori esecutivi Raj Kapoor, Katy Mullan e Molly McNearney. La diretta televisiva di domenica 10 marzo durerà tre ore e mezza e sarà trasmessa negli Stati Uniti da Abc. La sfilata dei divi sul red carpet occuperà solo mezz'ora e la cerimonia all'interno del cinema Dolby comincerà alle 16, un'ora prima rispetto alle edizioni passate. In Italia, la trasmissione di Rai 1 parte alle 23.30. Abc confida nel fatto che il pubblico sarà attratto dalla popolarità dei contendenti al miglior film, in particolare dei due ...