Stadio | Nino Simeone | “Vediamo cosa ci presenterà il club azzurro”

(Di giovedì 7 marzo 2024), Presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte. Durante “Forza Napoli Sempre” ha parlato dell’argomentoMaradona, del progetto che dovrebbe presentare la società di De Laurentiis e delle prospettive per Euro 2032. Di seguito le sue parole.sullo stato dell’arte “Non c’è nulla di nuovo, siamo ancora in attesa di leggere il famoso progetto di De Laurentiis. Ho letto anche le dichiarazioni del progettista, lo stesso che ebbe una bellissima idea in passato, ma senza tutte le necessarie garanzie. Ai tifosi dico: state tranquilli garantiremo gli Europei del 2032 a Napoli.” Sui finanziamenti “ciil ...

