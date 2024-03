Sporting-Atalanta 1-1 | gol di Paulinho e Scamacca in andata ottavi Europa League

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – L’pareggia 1-1 sul campo delloLisbona oggi nel match d’deglidi finale di. Portoghesi in vantaggio conal 17?, pareggio bergamasco al 39? con. Il passaggio del turno si decide nel match di ritorno in programma giovedì 14 marzo. Lopreme sin dalle prime battute e all’8? spaventa la difesa nerazzurra con Edwards. L’si fa cogliere impreparata al 17?. Imbucata perche si inserisce e non sbaglia: 1-0. La formazione di Gasperini ha il merito di incassare il colpo e ripartire subito. Al 24? Holm sfrutta un rimpallo, diagonale e palo. Passa una manciata di secondi e da fuori prova ...