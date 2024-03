Spiato mezzo governo | “Striano non era solo” Ora fuori i mandanti

(Di giovedì 7 marzo 2024) Quella di ieri è stata una giornata importante sullo scandalo dossieraggio. Si è tenuta infatti l’audizione alla Commissione Antimafia del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, in merito all’inchiesta di Perugia. La gravità dei fatti in corso è estrema, ha subito evidenziato, sottolineando di aver chiesto di essere ascoltato affinché vengano colti i fatti e i problemi e per allontanare il pericolo di disinformazione, speculazione e letture strumentali di vicende che riguardano delicate funzioni statuali. Il caso dei dossier era sul tavolo della Commissione già da qualche mese, ancor prima che arrivasse l’esposto del ministro della Difesa Crosetto, e la preoccupazione all’interno del centrodestra aumenta esponenzialmente, come testimoniato dal commento del premier Giorgia Meloni, che ha definito “gravissimo” il fatto che in Italia “ci siano dei funzionari ...

