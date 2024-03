Speranza al posto di Schlein | il Corsera sgancia la bomba e l' ex ministro sbotta | Pd da incubo?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le regionali in Basilicata mettono a dura prova il "campo largo" di Pd e M5s, che non hanno ancora trovato una quadra sul candidato. Giuseppe Conte, infatti, ha già detto no all'imprenditore Angelo Chiorazzo, che in ogni caso non si tira indietro: "I 5 Stelle non mi vogliono sostenere? Pazienza, ce ne faremo una ragione. Io non mi ritiro: M5S o no, io rimango candidato". I dem, nel frattempo, avrebbero affidato all'exdella Salute Robertoil compito di convincere Chiorazzo a farsi da parte. A fare il nome dell'imprenditore, in passato, sarebbe stato proprio. Quest'ultimo, come scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, avrebbe sponsorizzato Chiorazzo per il timore di doversi candidare lui: "Io gioco in nazionale e mi volete far tornare in serie B", avrebbe detto. Una dichiarazione, quella riportata ...