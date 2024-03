Speed skating | azzurri distanti nella prima giornata dei Mondiali Sprint | 14° Bosa | il migliore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Calato il sipario sulladeidi. Sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania), ha preso il via la competizione che si svilupperà su due giorni e terminerà domani sera. La classifica finale è frutto di un coefficiente calcolato sulla base dei crono siglati dai singoli atleti nelle quattro gare in programma (due sui 500 e due sui 1000 metri). Un coefficiente che si ottiene tramutando in punti il tempo dei 500 metri e considerando la metà di quanto fatto sui 1000 metri. La somma dei due score porta al totale per la classifica generale. Fatta questa premessa, ildella truppa tricolore italiana è stato David. Il trentino è giunto 14° (35.10) nei 500 metri e 13° (1:08.91) nei 1000 metri. Nell’overall ...