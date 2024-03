Sparisce da scuola e scatta l’allarme | ore di tensione a Roma

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Sono state ore die di angoscia quelle vissute dai familiari di una dodicenne, che ieri non ha fatto rientro a casa dopo la, facendo perdere le sue tracce. Una volta diramata la nota di ricerca da parte della Centrale Operativa “Lupa”, ad attivarsi per prime, nelle ricerche, le pattuglie della Polizia Locale diCapitale, del XIV Gruppo Montemario, prossimo per territorio alla zona di residenza della scomparsa , il quartiere Ottavia, dove è presente anche l’istituto scolastico frequentato dalla ragazza. Gli agenti, una volta contattati i familiari, al fine di reperire ogni informazione utile al suo ritrovamento, sono riusciti a risalire ad una sua compagna di classe, che sembrava avere notizie rispetto alla minore, ma che tuttavia aveva timore di rivelare. Dopo averla ...

Ladispoli (Roma), torna a scuola il bimbo iperattivo sospeso per 21 giorni: "Parcheggiata la mia auto ed entrando nel cancello di scuola è arrivata una pattuglia dei carabinieri, per cui ho atteso nel mio ufficio il loro arrivo (papà, bimbo e carabinieri). Invece poi non è ...tgcom24.mediaset

Bimbo iperattivo sospeso torna a scuola. Il dirigente: “A disposizione per fare chiarezza. Ma la scuola non è un babysitteraggio”: “Parcheggiata la mia auto ed entrando nel cancello di scuola è arrivata una pattuglia dei carabinieri, per cui ho atteso nel mio ufficio il loro arrivo (papà, bimbo e carabinieri). Invece poi non è ...orizzontescuola

La storia del bimbo di Ladispoli sospeso per 20 giorni perché iperattivo: potrà tornare a scuola: Un bambino di sei anni è stato sospeso da scuola perché giudicato iperattivo. Per 21 giorni, secondo il preside di un istituto comprensivo di Ladispoli, non avrebbe potuto frequentare le lezioni insie ...fanpage