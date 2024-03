Spari contro studenti alla fermata dell’autobus | è dramma | 8 coinvolti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 7 marzo 2024) In un tragico episodio che scuote la comunità di Filadelfia, almeno ottodelle scuole superiori sono rimasti feriti in una sparatoria mentre attendevano l’autobus dopo le lezioni. La violenza armata ha colpito ancora una volta la città, segnando il quarto caso di sparatoria in soli quattro giorni. Secondo le informazioni diffuse dpolizia locale, tre individui hanno aperto il fuocoil gruppo di, scaricando un totale di trenta colpi. Un video rilasciato dalle autorità mostra i tre sospettati uscire da un veicolo e iniziare a sparare indiscriminatamente verso i giovani inermi. La dinamica cruenta: ragazzi colpiti ripetutamente Il commissario di polizia Kevin Bethel, durante una conferenza stampa, ha descritto con dettaglio l’attacco, evidenziando la gravità dell’incidente. Almeno ...