(Di giovedì 7 marzo 2024) Chiarano (Treviso), 7 marzo 2024 –inneldove un uomo di 37 anni originario del Kosovo è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco stamattina a Chiarano. L'è avvenuto circa un quarto d'ora prima delle 8, gli esecutori sono fuggiti a bordo di uno scooterla vittima, raggiunta da almeno 2 proiettili, è stata soccorsa dai sanitari e trasportata all'ospedale di Treviso dove è stato ricoverata e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto dellasono intervenuti i carabinieri per le indagini sotto la direzione della Procura di Treviso. L’L'uomo di 37 anni colpito nell’è dipendente di un'azienda privata nel Veneziano e residente con la moglie a Chiarano da vari anni. Stamattina ...

Seregno (Monza e Brianza) – Pene ridotte per eccesso colposo in legittima difesa o per le attenuanti della provocazione e dello stato di ira? Lo decide oggi ... (ilgiorno)

Un uomo di 30 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile a Caravate , in provincia di Varese: i fatti sarebbero legati a una resa dei conti per lo spaccio ... (fanpage)

Agguato in strada a colpi di pistola a Fossalta Maggiore (Treviso): due uomini in scooter sparano a un 37enne: Sparatoria a Fossalta Maggiore in provincia di Treviso: vittima un 37enne di origine kosovara colpito da due proiettili ...notizie.virgilio

Sparatoria in strada nel trevigiano: agguato contro un 37enne mentre usciva di casa, attentatori in fuga: La vittima di origini kosovare residente a Chiarano è stata raggiunta da due colpi alla gamba e all’addome ed è stato portata all’ospedale di Treviso ...ilrestodelcarlino

Sparatoria in strada a Chiarano, ferito un uomo: La vittima dell'agguato è ricoverato in ospedale, in attesa dell'intervento. Non è in pericolo di vita. Tra le ipotesi del gesto anche un regolamento di conti ...rainews