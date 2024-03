Sparatoria a Filadelfia | 8 studenti feriti alla fermata del bus | un 16enne è gravissimo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Washington, 7 marzo 2024 – Ottoin unadell’autobus. È successo a, in Pennsylvania: i ragazzi sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre aspettavano il pullman che li avrebbe portati a casa dopo la scuola. A sparare sono state tre persone, come ha riferito la polizia. Almeno uno studente è rimasto gravemente ferito: “unè stato colpito nove volte dai proiettili”, ha detto il commissario Kevin Bethel in una conferenza stampa. Altri due ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, sono in condizioni stabili.a Kansas City: una donna morta e 22. Biden: “Insensata epidemia di violenza” I precedenti Si tratta della quartain quattro ...