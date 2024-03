Spalletti compie 65 anni | auguri al mister che ha realizzato il sogno scudetto dei napoletani

(Di giovedì 7 marzo 2024) Luciano, l’artefice delloal Napoli dopo 33oggi 65. Un compleanno speciale per l’allenatore più amato dai tifosi. CALCIO NAPOLI – Luciano, l’allenatore che la scorsa stagione ha riportato loa Napoli dopo 33di attesa,oggi 65. Nato a Certaldo il 7 marzo 1959, il tecnico toscano riceve glidi tanti tifosi azzurri che non hanno dimenticato l’impresa realizzata solo pochi mesi fa. Sotto la sua guida, il Napoli 2022/23 ha disputato un cammino semplicemente straordinario, cucendosi losul petto con un calcio spettacolare e una marcia inarrestabile. Una cavalcata trionfale che ha finalmente ...

MEDIASET - Lazio, possibile addio in estate per Immobile, al suo posto occhi su Simeone: Il futuro di Ciro Immobile alla Lazio è in bilico. L'attaccante e capitano biancoceleste già la scorsa estate è stato vicino all'addio e a 34 anni potrebbe decidere di lasciare la Capitale. Nella ...napolimagazine

Le Stelle nello Sport per la Fondazione Gigi Ghirotti. Un'asta con i campioni del calcio e dello sport azzurro: Una grande squadra per un obiettivo speciale. Le più luminose Stelle nello Sport scendono in campo per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti nella 19° edizione dell’Asta benefica delle Stelle sulla pi ...mentelocale

Di Lorenzo: "Che emozione la fascia di Maradona, grazie Spalletti. Fantacalcio Mi compro! Brutte certe offese...": "Sveglia presto, porto Azzurra a scuola e poi vado diretto al campo di allenamento, a Castel Volturno, che è di strada. A casa ci siamo pochissimo per ritiri, partite etc, quindi quando ci sono cerco ...tuttonapoli