Spal | che doccia fredda La Torres passa al Mazza

(Di giovedì 7 marzo 2024) FERRARA Si ferma a quota cinque la striscia di risultati utili della nuova gestione di mister Di Carlo. Dopo tre vittorie e due pareggi, laalza bandiera bianca di fronte alla, chedue volte nella ripresa con Fischnaller e Zecca con la complicità di Galeotti. I biancazzurri tornano quindi in quintultima posizione, scavalcati dall’Ancona. Ma in chiave salvezza vanno tenuti d’occhio anche i 10 punti di vantaggio sull’Olbia, che ad oggi non farebbero disputare i playout alla quintultima. Turnover massiccio per mister Di Carlo, che rispetto alla formazione schierata domenica scorsa col Sestri Levante cambia ben sei titolari. Dopo una manciata di minuti i biancazzurri creano la migliore palla-gol del primo tempo: slalom di Dalmonte che dal fondo pesca al centro dell’area Rao, che gira a rete al volo trovando ...