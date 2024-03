Spaccio ‘itinerante’ | preso pusher incensurato

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDilaga sempre più tra Napoli e provincia lodi droga “itinerante” che sta consentendo aidi essere puniti come semplici assuntori: grazie alle poche dosi che trasportano spesso su velocissimi scooter al cliente infatti, in caso di controlli delle forze dell’ordine, risponderanno solo di una segnalazione amministrativa. I carabinieri, per fronteggiare il fenomeno, hanno pensato di attendere pazientemente la cessione, il momento essenziale che prefigura lo. E, così, proprio adottando questo espediente, a Mugnano di Napoli, sono riusciti a inchiodare alle sue responsabilità un 19enne: nella bustina gettata poco prima che lo bloccassero c’erano alcune dosi di hashish pronte alla vendita. I carabinieri decidono quindi di perquisire la sua abitazione e nella ...

