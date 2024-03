Spaccio di droga | estorsione e armi | 16 arresti | tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, unitamente ai militari del Nucleo Cinofili di Sarno, del Comando Provinciale di Salerno e della Compagnia di San Marco Argentano (CS), hanno eseguito una Ordinanza di Custodia Cautelare – emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura – nei confronti di 16 soggetti indagati, a vario titolo, per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti,e detenzione illegale die munizioni. Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver posto in essere una rete diche dal territorio ebolitano muoveva diverse tipologie di stupefacente, in particolare cocaina, crack, hashish e marijuana, verso Capaccio ...