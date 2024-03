Spaccio di droga a Montesarchio | pusher beccato mentre cede una dose

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza di Benevento, nella giornata di ieri, nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio in Piazza La Garde a, ha sorpreso in flagranza uno spacciatore. I finanzieri hanno bloccato ed arrestato Manuel Campanile, 24 anni, di. Lo spacciatore è stato notato dagli uomini delle fiamme gialleeffettuava lo scambio-soldi con un giovane acquirente, riuscito a dileguarsi. Il 24enne, alla vista dei finanzieri, ha tentato di disfarsi di alcune dosi che aveva addosso, ma è stato bloccato e perquisito e trovato con un altro grammo di. In totale la Guardia di Finanza ha sequestrato 4,4 grammi di sostanze stupefacenti. Il 24enne, difeso dall’avvocato Mario Cecere, è stato trasferito presso il carcere di ...

