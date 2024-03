Sono 139 gli iscritti alle selezioni per la Bottega Donizetti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bergamo.139 le domande pervenute in seguito al bando per lee ammissioni alla “”, laboratorio di perfezionamento per giovani cantanti affidato anche per il 2024 a Giulio Zappa (vocal coach e segretario artistico del festivalOpera) la cui quarta edizione si terrà a Bergamo dal 20 maggio al 2 giugno e poi durante il periodo di produzione, fra ottobre e dicembre, delOpera 2024 durante il quale gli allievi saranno impegnati in tre produzioni: Zoraida di Granata, Don Pasquale e Roberto Devereux, naturalmente del compositore orobico. Oltre che dall’Italiaarrivate domande da candidati di 28 nazionalità diverse, tra cui Cina, Spagna, Corea del Sud, Giappone, Grecia, Russia, Ucraina, ma anche Azerbaijan, Messico, ...