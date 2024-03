(Di giovedì 7 marzo 2024)120 lenel, delle quali 64 da partner o ex compagni con una diminuzione del 6% .Anche l’incidenza dellein ambito familiare/affettivo evidenzia una diminuzione tra il 2020 e il: in circa un quarto dei casi le uccisioni disi collocano nel quadro del rapporto genitori/figli. Ad uccidere le madristati nell’89% degli episodi i figli maschi. I presunti...

«Nel periodo in esame, su un totale di 330 omicidi le donne risultano vittime in 120 casi (rispetto ai 128 del 2022 e ai 122 del 2021). In 97 casi (rispetto ai ... (leggo)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08 I primi 50 km sono andati ufficialmente in archivio. 10.05 Dopo circa un’ora di gara, la media è di 48.862 ... (oasport)

Sono 120 le donne uccise nel 2023 , delle quali 64 da partner o ex compagni con una diminuzione del 6% . Anche l'incidenza delle donne uccise in ambito ... (gazzettadelsud)

Elezioni regionali: l’Abruzzo al centro della scena politica nazionale: L'Abruzzo al centro della politica nazionale per le elezioni regionali del 10 marzo. Ultimi giorni di campagna elettorale con i big politici ...rete8

Otto marzo, in Liguria i corsi per uomini "maltrattanti": A Genova l'associazione 'White Dove', attraverso il percorso 'Lato oscuro', è partita ormai dodici anni fa con 4 uomini per arrivare a 120-130 persone all'anno organizzando percorsi di cura per gli uo ...primocanale

Sono 120 le donne uccise nel 2023, la metà dal compagno o dall'ex. Già 20 dall'inizio del 2024: Sono 120 le donne uccise nel 2023, delle quali 64 da partner o ex compagni con una diminuzione del 6% .Anche l’incidenza delle donne uccise in ambito ...gazzettadelsud