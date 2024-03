Solskjaer attacca Ronaldo | «Per lui cambiammo il nostro gioco»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ole Gunnar, ex allenatore del Manchester United, sul ritorno di Cristianoai Red Devils. I dettagli Ole Gunnar, ex allenatore del Manchester United, ha parlato al podcast Stick to Football dell’esperienza con Cristiano. PAROLE – «Cristiano è diverso da Anthony Martial o anche da Mason Greenwood e Marcus Rashford. Edinson Cavani è stato quello che ha sofferto di più quando è arrivato Cristiano. Abbiamo dovuto giocare in un certo modo e abbiamo fatto capire a Edinson che tutto era cambiato. Quando avevamo noi il possesso,non era un problema. Ma in fase di non possesso, non potendo contare su di lui, abbiamo dovuto cambiare i ruoli a cui ci eravamo abituati. Eravamo una delle squadre che pressava di più prima che arrivasse. ...