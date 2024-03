Solidarietà L’azzurro arriva anche in Gambia Un torneo sostiene due team locali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Una splendida iniziativa quella a cui si è dedicata l’Empoli in Africa, in collaborazione con l’associazione Griot per la realizzazione di undi calcio con i ragazzi di Faji Kunda, un grande villaggio di 38mila abitanti nella periferia di Banjul, capitale del. Un bellissimo momento nel pieno spirito dello sport, la competizione (nella foto di Empoli Fc due giovani protagonisti) si è disputata in un campo da calcio in sabbia della scuola St. Charles Lwanga lbs, con l’obiettivo finale di sostenere due squadre del quartiere che partecipano al campionato regionale di Serrekunda, il più importante della zona, che si tiene ogni anno in estate. L’associazione Griot da circa tre anni sta sostenendo la Sare Toubay Lower Basic School, che accoglie (ad oggi) 43 bambini. Il sostegno avviene tramite raccolte fondi a livello volontario di materiale ...