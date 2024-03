Sold out numero 50 dal 2022 per la Roma Il Brighton in Europa non ha ancora perso in trasferta

(Di giovedì 7 marzo 2024)out50 dal, anno del ritorno alla capienza a 100% negli stadi. Dopo il passaggio da Josè Mourinho a Daniele De Rossi sono cambiate tante cose, ma non l’atmosfera che si respira all’Olimpico negli impegni europei. Dopo la vittoria ai rigori sul Feyenoord, stavolta, nell’andata degli ottavi di finale diLeague, ci sarà ildi Roberto De Zerbi, che in questa stagione ha dimostrato di non soffrire più di tanto le grandi cornici di pubblico. In Premier League i Seagulls hanno espugnato l’Old Trafford, mentre inhanno vinto le ultime quattro partite senza subire gol e non hannoin, collezionando due vittorie e un pareggio lontano dalle mura amiche. Nel dettaglio, nella prima ...

Cosmo – COVER NUOVO ALBUM, FOTO A USO STAMPA, GRAFICA SOLD OUT E nuove date A DISTANZA DI UN MESE DALLA DATA ZERO DEL TOUR NEI CLUB OCCASIONE PER PRESENTARE ... (romadailynews)

secondo sold out al Forum d’ Assago per Ghali che triplica i concerti a Milano e annuncia il primo al Palapartenope di Napoli Dopo la fulminea doppietta di ... (spettacolo.eu)

Sold out numero 50 allo stadio Olimpico! Le info per Roma-Brighton: De Rossi ha risollevato la Roma in campionato, facendo bene anche in Europa League dove si appresta ad affrontare il Brighton di De Zerbi nella sfida di andata degli… Leggi ...informazione

Da Zanetti a Figo, sono tante le stelle nerazzurre che scenderanno in campo domani contro una rappresentativa locale in uno stadio Sold out: Da Zanetti a Figo, sono tante le stelle nerazzurre che scenderanno in campo domani contro una rappresentativa locale in uno stadio Sold out ...gazzetta

Il 31 dicembre Laura Pausini chiude il suo tour 2024 a Messina: concerto di Capodanno al PalaRescifina: A poche ore dai due Sold out di Messina per le date del 28 e 29 dicembre, Laura Pausini triplica l'appuntamento siciliano del WORLD TOUR WINTER 2024: il 31 dicembre festeggerà il Capodanno al PalaResc ...lamilano