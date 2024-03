Sochi | l' artista Jorit parla con Putin

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 7 marzo 2024) 9.02 Ciro Cirullo, notodi strada conosciuto come, ha dialogato con il presidente russo,, nel corso del forum della gioventù a. Poi la richiesta di una foto assieme. "In Italia si dicono tante cose strane su di lei", ha detto. E: "Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono reale".ha realizzato un grande graffito con una bimba in lacrime sotto le bombe a Mariupol, la città ucraina conquistata dalle forze russe nel 2022.