Sneijder | «Inter Forever | tutta la partita per Zanetti sempre in forma!»

(Di giovedì 7 marzo 2024), presente anche lui nella sfida tracon le leggende nerazzurre e l’undici Georgiano, suTV ha parlato della. LE LEGGENDE – Wesley, un po’ acciaccato durante la sfida tra vecchie glorie dell’, ha parlato: «più in, ha fatto così per novanta minuti o più. Il più matto del gruppo di? Karagounis, con lui ieri abbiamo festeggiato il suo compleanno!».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale ...

AROSA ( Svizzera ) - Una storia Instagram per una foto che immortala due ex calciatori di Inter e Lazio . Senad Lulic , leggenda biancoceleste, a tavola con ... (corrieredellosport)

Sneijder , ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al La Gazzetta dello Sport dove parla proprio della sfida alla Juve Sneijder , ex giocatore ... (calcionews24)

Inter Legends in Georgia, oggi partita! Grande accoglienza | OneFootball: Le Legends dell’Inter sono oggi in Georgia, per una partita con alcuni ex giocatori storici del Paese dell’Est Europa. Grande accoglienza per la delegazione nerazzurra. APPUNTAMENTO DI PRESTIGIO – Ogg ...onefootball

Oggi Inter Legend-Geo 11: Meet&Greet con gli ex nerazzurri per 50 soci di 5 Inter Club: A Batumi, dove oggi pomeriggio si giocherà il match tra Inter Legend e Geo 11, una selezione di ex calciatori della nazionale georgiana, 50 soci di cinque Inter club diversi (Georgia, Armenia, Azerbai ...informazione

VIDEO – L’Inter del Triplete in Georgia: SHOW di Maicon e Materazzi: Nel pomeriggio di ieri, diverse leggende nerazzurre sono atterrate in Georgia per il match amichevole in programma questo pomeriggio a Batumi. L’ Inter Legends se la vedrà infatti quest’oggi alle ...passioneinter