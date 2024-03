Smart #3 | primo contatto con la Brabus elettrica da 428 cv

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nel test in pista con i birilli, l’auto ha dimostrato un buon comportamento restituendo al pilota ottime sensazioni di tenuta

Milano , 1 mar.(Adnkronos) - Da spazio confinato a ecosistema sostenibile personale, fatto di connessioni e integrato a una serie di servizi in cui il living e ... (liberoquotidiano)

Milano , 1 mar.(Adnkronos) – Da spazio confinato a ecosistema sostenibile personale, fatto di connessioni e integrato a una serie di servizi in cui il living e ... (calcioweb.eu)

L'iconico orologio dal cinturino intercambiabile diventa intelligente ed è pensato per tutti i membri della famiglia (wired)

Narni, Gole del Nera. Nasce l'idea di una Smart grid per Stifone: NARNI Centro visite delle Gole del Nera, via al cantiere. Allo studio la realizzazione di una Smart-grid per alimentare il borgo di Stifone. «l progetto - riferiscono dal ...ilmessaggero

I cellulari che hanno fatto la storia, poi con gli Smartphone è cambiato tutto: Dal primo cellulare immesso sul mercato fino ai giorni nostri: l'evoluzione dei primi telefoni cellulari negli Smartphone moderni, ...pianetacellulare

Simulazioni, digital twin, intelligenza artificiale: alla scoperta delle tecnologie di Altair: Livio Mariano di Altair ci spiega come l'azienda supporta i suoi clienti nella creazione ma anche nella gestione dei digital twin e come potenziarli tramite l'intelligenza artificiale. Focus sulle sol ...edge9.hwupgrade