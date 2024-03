SKY – Introiti cessione Osimhen | De Laurentiis spera nell’effetto asta | i dettagli

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il presidente del Napoli mira a massimizzare glidalladicon una strategica competizione tra pretendenti. Il futuro di Victorsembra destinato a un capitolo internazionale, con il Napoli che potrebbe beneficiare notevolmente dalla suaal termine della stagione. Secondo le ultime voci di mercato, Chelsea e PSG sono in lizza per aggiudicarsi il talentuoso centravanti, ma la situazione è tutt’altro che definita. Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha condiviso le sue riflessioni durante un’intervista esclusiva a Radio Marte. “In Inghilterra, c’è il sospetto che il Chelsea possa aver abbandonato la pistain favore di Nico Williams. Tuttavia, non dobbiamo dare per scontata l’opzione del club londinese, e il PSG sembra ora ...

