SKY – ADL | urge rivoluzione senza Osimhen! Il Napoli deve fare presto

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sky Sport svela i piani delpost-: il patron azzurro Aurelio De Laurentiis chiamato a programmare subito. Il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport ha delineato il futuro delai microfoni di Radio Marte, rivelando che il club azzurro si appresta a unatotale in vista della prossima stagione.Victor, la squadra dovrà reinventare il proprio stile di gioco, e la programmazione precoce diventa cruciale per anticipare la concorrenza nel mercato., unaNecessaria Ilsi prepara a un’estate di cambiamenti epocali, con l’asimminente di Victorche lascia un vuoto significativo nella formazione. Il giornalista di Sky Sport, ...

FIORENTINA IN TV, Dove vedere la partita contro il Maccabi: Questa la programmazione televisiva delle partite, con la squadra viola che non sarà in chiaro bensì visibile su DAZN e Sky Sport oltre alla consueta radiocronaca su Radio Firenzeviola. 18.45 ...firenzeviola

Modugno: “ADL si trova a Castel Volturno, ha salutato la squadra, poi si è dedicato allo stadio e al futuro centro sportivo”: Il giornalista di Sky Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del presidente De Laurentiis presente nel centro sportivo azzurro. Il patron ...mondonapoli

Joao Cancelo vuole restare al Barça: Jorge Mendes già al lavoro: Joao Cancelo vuole restare al Barcellona oltre il prestito di questa stagione. Come riporta Sky Sports, il laterale portoghese avrebbe già espresso al suo agente Jorge Mendes il desiderio ...tuttojuve