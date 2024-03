Siti per tagliare e ritagliare immagini e foto

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 7 marzo 2024) Per la maggior parte degli utenti non è necessario disporre di tutti gli strumenti disponibili con un programma diritocco professionale come Photoshop per poteruna(cut, ossia per levare una parte) o rila(crop, ossia per selezionare solo la parte di immagine che si vuol conservare), così da esportarlo come una nuova immagine. Si può fare questo tipo di operazione solo usando applicazioni web ospitate ingratuiti e che non richiedono registrazione, dove è semplicee rilesalvate sul PC o sul telefono. LEGGI ANCHE: Modificaonline gratis, 5 programmi web senza installazione e registrazione 1) Adobe Express Il miglior sito per ...