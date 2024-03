Siracusa | nominato direttore del museo archeologico che custodisce i reperti sequestrati a casa sua | rimosso dopo 48 ore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ci sono tanti modi per riportare al lavoro un dirigente pubblico indagato per corruzione e concussione, ma certo quello che ha trovato la Regione Sicilia per Michelangelo Trebastoni, ex dirigente dell’ispettorato del lavoro è uno dei più originali: nominarlo a dirigere l’ufficio del Parcodiche ha in custodia, tra le altre cose, alcune monete antiche che gli furono sequestrate nel 2018. E poi rimuoverlo48 ore. Era il maggio 2018 quando la Guardia di Finanza di Noto trovò asua, tra le altre cose, 19 tra coppe, lucerne, unguentari, e crateri d’età greco-romana, 9 pezzi di monili in metallo e 33 monete, databili tra il VI secolo avanti Cristo e l’età alto medievale: Trebastoni si difese spiegando facessero parte di un’eredità di famiglia, ma i pezzi sono ancora sotto sequestro, perché la ...