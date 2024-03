Sinner pronto per Indian Wells | “Obbiettivo è migliorarmi sempre”

Il giovane tennista italiano, fresco vincitore degli Open d’Australia, giocherà in Arabia Saudita al “6 Kings slam ”, l’ultima trovata del paese arabo in campo ... (cityrumors)

Jannik Sinner ha messo piede in semifinale agli Atp di Rotterdam . Con il ritiro per infortunio di Raonic di fatto il campione italiano si gioca l'accesso alla ... (liberoquotidiano)

Tennis, Sinner, la rincorsa ad Alcaraz parte da Kokkinakis: quote rasoterra per Jannik nell'esordio a Indian Wells: Come riporta AgiproNews, missione numero due. Jannik Sinner scende in campo a Indian Wells consapevole di avere il destino nelle proprie mani: se farà meglio di Carlos Alcaraz, scavalcherà proprio lo ...napolimagazine

Sinner torna a parlare dei social: "La mia ossessione è un'altra": Sinner è carico e pronto a iniziare la sua avventura ad Indian Wells. Ora conosce anche il suo primo avversario, l’australiano Kokkinakis. Jannik è concentratissimo anche perché, oltre alla vittoria ...corrieredellosport

Sinner gioca a palla con il figlio di Nadal: le immagini virali da Indian Wells: Jannik Sinner è pronto all’esordio a Indian Wells… in doppio. Il campione azzurro, che inizierà il proprio cammino in singolare (da testa di serie numero 3) direttamente al secondo turno, scenderà in ...corrieredellosport