Sinner-Kokkinakis | quando si gioca a Indian Wells | dove vederlo in tv | orario serale o notturno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Domani, venerdì 8 marzo (da stabilire), Jannikaffronterà l’australiano Thanasinel secondo turno del Masters1000 di. L’altoatesino, testa di serie n.3, ha sfruttato il bye dettato dalla sua classifica e farà il proprio esordio contro il potente aussie.si è imposto nel primo turno contro l’americano Marcos Giron in maniera netta. Con la combinazione servizio-dritto, il n.99 del mondo ha saputo fare la differenza, dimostrando di trovarsi particolarmente bene sulla superficie californiana. Un campo lento, ma con la palla che vola molto velocemente dal momento che sinel deserto., per questo, dovrà fare molta attenzione. Non sarà il primo confronto tra i due, essendocene stati ben tre in ...