Sinner | incontro ravvicinato | Indian Wells | il video che fa il giro del mondo | Video

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tennista del momento, ma anche cuore d'oro fuori dal campo. Pronto all'esordio ai Masters 1000 di, Janniksi è fatto notare per aver giocato con il figlio di Rafa Nadal. Pronto venerdì alla sfida contro l'australiano Thanasi Kokkinakis e oggi, giovedì 7 marzo, a esordire nel doppio insieme a Lorenzo Sonego e contro Andrey Rublev e Karen Khachanov. All'interno del “site” californiano, un, girato da un'appassionata, è divenuto subito virale e vede al centro il 22enne altoatesino che gioca con il piccolo Rafa Junior, accompagnato da mamma Xisca, che si è intrattenuto per qualche istante con il campione azzurro tra passaggi e risate. Rafael Nadal Perellò, questo il nome completo del bimbo, era apparso davanti alle telecamere già a Las Vegas durante The Netflix Slam, in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 24 ore dopo la Sfida con Botic Van de Zandschulp, vinta con un duplice 6-3, Jannik Sinner torna in campo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Tallon Griekspoor ha vinto il primo set contro Emil Ruusuvuori per 7-5 nella sfida che ha aperto la sessione ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ottima risposta del canadese, che però non trova il campo con il cross di dritto. 30-15 Sinner perde ... (oasport)

Indian Wells, Arnaldi vince il primo turno in due set: domani affornterà Alcaraz: Matteo Arnaldi ha vinto il primo turno a Indian Wells e ottiene il pass per l'incontro con Carlos Alcaraz. La sfida sembra avere delle dimensioni quasi impossibili per il classe 2001 ...ilmessaggero

Tennis, Sinner torna in campo: “Sono preparato”: Anche dopo il trionfo all'Australian Open, durante le celebrazioni a Roma in cui ha tenuto un'affollata conferenza stampa nella nuova sede della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha partecipato all ...informazione

Tennis, Sinner:" chance per il n.2, ma il ranking è secondario": "Il numero 2 Io dico sempre che il ranking è una cosa secondaria. Prima, per arrivare a questo punto, devo giocare una stagione molto continua ...sportmediaset.mediaset