Simeone | comune di Napoli | «Il Napoli non ha speso un centesimo per il Maradona in questi anni»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nino, presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici deldi, è intervenuto a radio Marte per parlare dei lavori di ristrutturazione dele delle idee a riguardo del presidente del, De Laurentiis «Non si farà nulla di ciò che leggo, al momento: non c’è nulla di nuovo, siamo ancora in attesa di leggere il famoso progetto di De Laurentiis. Ho letto anche le dichiarazioni del progettista, lo stesso che ebbe una bellissima idea in passato, ma senza tutte le necessarie garanzie. Ai tifosi dico: state tranquilli, non stiamo certo aspettando De Laurentiis per garantire gli Europei del 2032 a. Vediamo cosa ci presenterà il club azzurro, altrimenti i lavori di ristrutturazione ...

Formia – Un esempio nobile di un laico, in grado di applicare in ambito politico le sue riconosciute e apprezzate qualità di bontà, preparazione e, ... (temporeale.info)

comune DI NAPOLI - Simeone: "Ai tifosi dico di stare tranquilli, garantiremo Euro 2032 a Napoli": Nino Simeone, Presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Laovri Pubblici del comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Forza Napoli Sempre" su Radio Marte: “Non c'è nulla d ...napolimagazine

Simeone via in estate Dal Cholito può arrivare una richiesta specifica: Focus sugli attaccanti oggi sul Corriere dello Sport, in particolar modo su quelli di riserva, come Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone ...tuttonapoli

Simeone: "Lavori Maradona, non aspettiamo ADL per Euro 2032. La pista d'atletica resta": Il Consigliere Comunale precisa: 'Non è pervenuto nessun progetto dalla SSC Napoli. Il club azzurro non ha mai speso un centesimo nell'impianto'.areanapoli