Sicurezza sui treni | forze dell’ordine e forze armate viaggiano gratuitamente

(Di giovedì 7 marzo 2024) Anche per tutto il 2024 lee lepotranno circolazione, anche se fuori servizio, sui mezzi di trasporto pubblico in Lombardia con l’obiettivo di garantire ladei viaggiatori e del personale di bordo. Lo prevedono i protocolli d’Intesa siglati a Palazzo Lombardia dal presidente Attilio Fontana e dagli assessori Romano La Russa (, Protezione Civile) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità Sostenibile) con lee le. La Regione Lombardia ha stanziato 6.100.000 euro da destinare alle aziende che consentono la circolazione gratuita. Gli accordi hanno ...

Sicurezza in via Daverio: Angei (Lega) presenta un'interrogazione: La seconda: «Mancanza di Sicurezza sul Marciapiede: Il marciapiede lungo la Via Daverio che costeggia in particolare l’asilo è in uno stato di deterioramento avanzato, con la presenza di crepe, buche ...varesenoi

Percorso pedonale in via Regia Corte, Cavallaro (Fdl) “I bambini potranno recarsi a scuola in Sicurezza”: “Negli ultimi mesi sul tema Sicurezza, dei bambini in particolare, sulla via Regia Corte dove insiste l’ Istituto scolastico Vittorini, ho presentato interrogazioni, mozioni e sono intervenuto più vol ...siracusaoggi

Situazione carceraria in Italia: una riflessione sulla tutela Costituzionale e dei: Queste condizioni possono influire negativamente sulla salute fisica e mentale dei detenuti ... più efficace o appropriata per il recupero del condannato o per la Sicurezza della società. Conclusioni ...ntplusdiritto.ilsole24ore