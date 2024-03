Sì | io e Francesco Totti | Samantha De Grenet | una piccantissima confessione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) "È una storia che nessuno di noi ha mai confermato, anche se all'epoca finimmo su tutti i giornali di gossip":Deha parlato per la prima volta del suo flirt passato con. E lo ha fatto nell'intervista a Monica Setta a Storie di donne al bivio, come si vedrà nella puntata in onda sabato 9 marzo alle 14 su Rai 2. Stando alle anticipazioni, la Deha raccontato: "Conobbiuna sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti. Aveva appena terminato la sua storia con Maria Mazza, era una sera magica: luci, candele e musica". "Qualche settimana dopo - ha proseguito la showgirl - ci trovammo in Sardegna e una mattina andammo a fare una scorribanda in mare con la moto d'acqua. Guidavo io e un'onda anomala all'improvviso fece finire in alto ...