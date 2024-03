Si finge avvocato per sedurre e truffare una donna. Ora andrà a processo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Firenze, 7 marzo 2024 – In qualche modo era riuscito a conquistare la sua fiducia,ndosie millantando la capacità di evitarle guai giudiziari. Peccato che la sua fosse una truffa in piena regola, architettata ai danni di una 27enne fiorentina. Nei guai è finito un uomo di 29 anni originario di Caserta: nel tempo avrebbe estorto allaoltre 78mila euro. Per lui la procura di Firenze aveva chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di truffa ed estorsione aggravata, ma lui ha sollecitato e ottenuto di essere processato con rito abbreviato. L'udienza si aprirà il prossimo 28 maggio. Il giovane, secondo quanto ricostruito, si sarebbe nascosto dietro un falso profilo rubato a un ragazzo napoletano. Poi millantando di essere figlio di un magistrato e di una professoressa di filosofia avrebbe adescato la ...

