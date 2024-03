Si è spezzato in due City | l' infortunio-horror di Nunes sconvolge il mondo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il 3-0 sul Copenaghen lancia il Manchesterai quarti di finale di Champions League, ma per Matheusè stata una serata terribile. Il portoghese della squadra di Pep Guardiola, infatti, è stato protagonista di un bruttissimoalla mano sinistra, nel quale il suo dito si è letteralmente. Le immaginihanno fatto il giro del web per quanto forti e impressionanti. Il tutto è successo a un quarto d'ora dalla fine del match. Dopo essere scivolato cadendo sulla sua stessa mano, il centrocampista si è accasciato a terra visibilmente dolorante, ma non aveva apparentemente problemi a nessuna delle due gambe. Quando la telecamera lo ha inquadrato più da vicino si è scoperto il perché del suo dolore. Il dito di Matheussi è spaccato ...