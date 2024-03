Shogun è il debutto più visto in streaming | battuto il record di The Bear

(Di giovedì 7 marzo 2024) La serie tratta dal romanzo di James Clavell è una delle più seguite dell'anno Dopo l'entusiamo del pubblico dopo i primi due episodi, Sh?gun si è rivelato ilpiùinper una serie FX su Hulu, battendo in questo modo ilche finora apparteneva a The. La premiere di due episodi della serie ha totalizzato 9 milioni di visualizzazioni a livello globale su Hulu, Disney+ e Star+ nei primi sei giorni di disponibilità, con una visualizzazione definita come tempo totale didiviso per il tempo di esecuzione. Questo dato è stato sufficiente a renderla l'anteprima numero uno di una serie a livello globale per Disney General Entertainment, battendo …

