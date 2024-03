Sh?gun batte The Bear come miglior debutto in streaming

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sh?gun, la miniserie televisiva basata sull’omonimo romanzo del 1975, scritto da James Clavell, ha debuttato il 27 febbraio ed il successo è stato immediato. La serie tv distribuita negli Stati Uniti da Fx su Hulu, mentre in Italia è disponibile su Disney+Star Original, si è rivelato ilpiù visto inper una serie FX,ndo il record che fino ad ora spettava a The, altro grande successo del 2023. I primi due episodi trasmessi hanno realizzato 9 milioni di visualizzazioni a livello globale su Hulu, Disney+ e Star+ nei primi sei giorni di disponibilità, tempo calcolatotempo totale didiviso per tempo di esecuzione. Carmy (Jeremy Allen White) in una scena di The– © The Walt Disney CompanyUn dato ...

