Sfilata esilarante a UeD | Tina vede gli uomini senza vestiti | Maria la censura

(Di giovedì 7 marzo 2024) La puntata del 7 marzo die Donne è stata interamente incentrata sulladel parterre femminile. Le dame, infatti, sono salite in passerella per stupire glicon “effetti speciali”. Soprattutto alcune esibizioni sono state alquanto esilaranti, ma il momento più epico si è verificato alla fine, quando in passerella è salitaCipollari. Ladelle dame ae Donne: chi ha vinto Il tema delladi oggi era “Ti stupisco con effetti speciali” e, in effetti, ce ne sono stati parecchi. Ad aprire le esibizioni è stata Asmaa Fares, la quale ha indossato degli abiti inerenti le sue tradizioni marocchine. Successivamente, poi, è stata la volta di Barbara De Santi, che ha deciso di esibirsi con un abito da sposa, ed ha ottenuto un ...