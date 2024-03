Serie c. Il Riccione ferma la corsa del Trento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Botta e risposta nel match d’alta classifica tra Femminileal ’Nicoletti’. Costantini per le biancazzurre, Mascanzoni per la seconda della classe che si tiene stretta il punticino per restare nella scia della capolista Meran. Le biancazzurre di mister Genovesio, invece, scivolano al sesto posto in classifica, scavalcate dal Venezia 1985, vincente sul campo di casa contro l’Accademia Spal.C. Girone B (19ª giornata): Perugia-Condor Treviso 2-3, Sudtirol-L’Aquila 3-0, Chieti-Meran 1-7, Femminile1-1, Jesina-Venezia 1-2, Padova-Vicenza 4-2, Venezia 1985-Accademia Spal 4-0. Classifica: Meran 47;42; Venezia 41; Sudtirol 39; Venezia 1985 36; Femminile35; Chieti 27; Padova, Villorba 25; Vicenza 21; Jesina, Triestina ...