Serie C 2023 2024 | la Juve Stabia vince a Latina e allunga in testa alla classifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Terminata 1 a 3 la gara tra, valevole per la trentesima giornata del girone C diC. I leoni alati hanno ospitato al ‘Francioni‘ la capolista che era reduce dalle vittorie di misura contro Turris e Casertana. Vittoria fondamentale delle ‘vespe’ cheno inche rimane nella zona playoff. Primo tempo a senso unico al Francioni, con Fasolino che regala un gol alle ‘vespe’, siglato da Adorante, al 12? e più tardi lo stesso Adorante sigla la doppietta, con un colpo dial minuto 33?. In campo un sostanziale dominio della capolista, con i pontini che cercano di farsi vedere ma solo a sprazzi con Del Sole e Riccardi. Tanti i gialli nella prima frazione: ...