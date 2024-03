Serie A | Casini | “Dossieraggio su Gravina? Non riguarda la Lega | i fatti non ci toccano”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il numero uno dellaA Lorenzoha parlato a margine della Lectio ‘Calcio, democrazie e mercato’ della vicenda che vede coinvolto il presidente della Figc Gabriele: “su? Comenon commentiamo le indagini in corso della giustizia sportiva, figuriamoci di quella ordinaria. Nonno la, dunque non ci”. SportFace.

Il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato in conferenza stampa. Molti i temi trattati, tra cui Superlega e calendari (pianetamilan)

Gravina replica a Casini : «Il peso della Lega Serie A in Figc è in linea al resto d’Europa» Oggi in Figc c’è stato un incontro interlocutorio tra la ... (ilnapolista)

“Si è parlato delle licenze e la Federazione ci ha comunicato che per la Serie A si andrà verso un allineamento con i criteri delle licenze Uefa. Una ... (sportface)

Accordo FIGC-Lega Serie A, più controlli sui club. È giustizia (parziale) per il “Modello Lecce”: Definite le basi di un documento che ha la stabilità economica, quella agognata e raggiunta dalla gestione Sticchi, come obiettivo per l'intero sistema calcio Italia ...calciolecce

Serie A, spunta una novità sulle licenze! Casini: "Si andrà verso un allineamento con i criteri UEFA": Ultime notizie Serie A - Una novità importante per la Serie A e per il calcio italiano è emersa ieri mattina dall’ultimo tavolo sulle riforme del calcio in vista del Consiglio federale del 28 marzo. N ...msn

Mano tesa di Gravina alla Lega A: "Criteri UEFA per licenze nazionali". Per la B e C norme più stringenti: "Riforme, novità licenze nazionali Casini: Si va verso i criteri Uefa", scrive Gazzetta dello Sport. Di fatto si tratta di una bella mano di aiuto ad una Serie A con numerosi ...tuttoreggina