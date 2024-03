Serenella Oprandi | “Per crescere è importantissimo il rapporto con gli altri artisti”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 7 marzo 2024)nasce a Rovetta il 19 agosto 1950, vive e lavora a Bergamo dove ha il suo studio in via Ponchielli 12. Dopo una formazione giovanile in disegno e olio si perfeziona in seguito nell’acquerello, prima sotto la guida di Cecco Previtali e poi con Italo Choedi e Valerio Ambiveri con cui condivide lo studio dal 2000 al 2003. Pur avendo eletto l’acquerello come forma espressiva privilegiata, nei suoi lavori utilizza acrilici, chine e gessetti. Dopo l’esordio con la mostra personale alla Galleria Perofil di Milano nel 1998, ha effettuato numerose mostre tra cui L’Ecritorie Cafè di Parigi (2000), Centro Lingua e Cultura Italiana di Parigi (2002), Ex-Ateneo di Città Alta di Bergamo (2004), Greatway Advisory di Shangai (2009), Centro Culturale San Bartolomeo di Bergamo (2010), Ex -chiesa della Maddalena di Bergamo (2022) dove presenta il suo ...