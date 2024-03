Seconda categoria coppa toscana Si interrompe la corsa della Gallianese

(Di giovedì 7 marzo 2024) Finisce in semifinale la. La squadra mugellana è stata battuta in casa con un netto 5-0 dallo Scarlino. In equilibrio solo il primo tempo, con il risultato sbloccato da un calcio di rigore trasformato al 18’ da Monterisi. Al 55’ arriva il raddoppioformazione grossetana con Bigliazzi, che fa uscire dalla partita la squadra allenata da Matteo Cipollone. Poi vanno a segno di nuovo Monterisi (al 59’) e Bigliazzi (al 74’), oltre al nuovo entrato Totti (al 93’). Partita combattuta e ricca di scontri, non facile da dirigere per l’arbitro aretino Ferri Gori. La formazione: Romei, Mengoni, Pierottoli G., Colzi (57’ Sokoli), Maretti (60’ Cirillo), Sieni, Simiele, Baldini T. (71’ Tavano), Focardi (78’ Ujku), Coralli, Mattoni (57’ Agonigi). A disp. ...

CALCIO Milanese e Tribiano sconfitte di misura, la Frassati vola